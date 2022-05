Guterres navštívi Moldavsko, stretne sa aj s utečencami z Ukrajiny

New York 6. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok navštívi Moldavsko, kde sa plánuje stretnúť s Ukrajincami v utečeneckom tábore. TASR prevzala správu od agentúry DPA.



Guterres sa stretne s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou a premiérkou Nataliou Gavrilitovou. Ukrajincov v utečeneckom tábore plánuje navštíviť v utorok. Generálny tajomník OSN sa následne v stredu presunie do Rakúska.



Do Moldavska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu utieklo už zhruba 450.000 Ukrajincov.