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Guterres navštívi Sýriu, stretne sa aj s prezidentom Šarom

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Na snímke generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Foto: TASR/AP

Hovorca generálneho tajomníka Stéphane Dujarric dodal, že Guterres navštívi aj mierové sily OSN umiestnené v nárazníkovej zóne na Golanských výšinách.

Autor TASR
New York 21. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres tento týždeň navštívi Sýriu, aby vyjadril podporu politickej zmene v tejto krajine, oznámil v utorok zástupca osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Claudio Cordone. Pôjde o prvú návštevu šéfa OSN v Sýrii od roku 2009, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

S potešením informujem Bezpečnostnú radu o tom, že generálny tajomník koncom týždňa pocestuje do Sýrie na pozvanie vlády,“ povedal Cordone na stretnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN.

Zástupca priblížil, že generálny tajomník opäť potvrdí záväzok OSN podporovať vládu a ľud Sýrie „v tomto kľúčovom období sýrskych dejín“.

Guterres sa počas svojej návštevy stretne s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa otázkami postavenia žien v spoločnosti.

Hovorca generálneho tajomníka Stéphane Dujarric dodal, že Guterres navštívi aj mierové sily OSN umiestnené v nárazníkovej zóne na Golanských výšinách.

Posledným generálnym tajomníkom organizácie, ktorý navštívil Sýriu, bol v roku 2009 Pan Ki-mun. Vlani v decembri tam bola delegácia BR OSN.
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