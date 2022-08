Guterres navštívi Ukrajinu, stretne sa so Zelenským a Erdoganom

New York 16. augusta (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres navštívi vo štvrtok a v piatok Ukrajinu. V meste Ľvov na západe krajiny sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a následne odcestuje do čiernomorského prístavu Odesa, oznámil v utorok hovorca OSN. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Plánované rozhovory so Zelenským budú zamerané na situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni či hľadanie politického riešenie vojny s Ruskom, vyplýva z vyjadrenia hovorcu svetovej organizácie Stéphana Dujarrica.



V Odese Guterres navštívi samotný prístav, ktorý je jedným z troch v Odeskej oblasti, odkiaľ je opäť možná preprava ukrajinských obilnín na základe dohôd, ktoré koncom júla s Moskvou a Kyjevom uzavreli sprostredkovatelia z OSN a Turecka.



Pred návratom do New Yorku šéf OSN navštívi ešte v sobotu turecký Istanbul a tamojšie Spoločné koordinačné centrum (JCC), ktoré vzniklo na základe zmienených dohôd. V centre pôsobia zástupcovia Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN, ktorí dohliadajú na vývoz ukrajinských obilnín a hnojív. Obnovenie ich dodávok má podľa OSN zmierniť zhoršujúcu sa potravinovú krízu vo svete.