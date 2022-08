Guterres nechce aby Rusi odpojili Záporožskú elektráreň od Ukrajiny

Odesa 19. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres počas piatkovej návštevy ukrajinskej Odesy vyzval Rusko, aby neodpojilo Záporožskú atómovú elektráreň z ukrajinskej siete. Reagoval tak na tvrdenia Kyjeva, že Rusi sa to chystajú urobiť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Elektrina zo záporožskej elektrárne je zjavne ukrajinská... Takže túto zásadu treba plne rešpektovať," povedal Guterres.



Ukrajinský jadrový úrad Enerhoatom predtým podľa agentúry Reuters vyhlásil, že ruské jednotky chcú zastaviť prevádzku v elektrárni a odpojiť ju od ukrajinskej siete. Okrem toho je Enerhoatom presvedčený, že Rusi chystajú v elektrárni rozsiahly útok, ktorý potom chcú zvaliť na Ukrajinu. Rusko vznieslo podobné obvinenie voči Ukrajine vo štvrtok.



Elektráreň je v uplynulých týždňoch cieľom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.



Túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe obsadili ruské jednotky v marci. Doteraz však v nej pracujú ukrajinskí odborníci, i keď v plnej prevádzke sú iba dva zo šiestich reaktorov. Vypnutie elektrárne by spôsobilo problémy so zásobovaním elektrinou predovšetkým na juhu Ukrajiny.