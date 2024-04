Guterres: Nekoordinované opatrenia pre pomoc v Gaze nestačia

New York 5. apríla (TASR) - Pre pomoc v Pásme Gazy nestačia "nekoordinované opatrenia," uviedol v piatok generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Antonio Guterres potom, ako Izrael oznámil OSN, že umožní "zmysluplné zvýšenie" pomoci. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nestačí mať izolované opatrenia - potrebujeme zmenu formy," povedal Guterres.



Už skôr vyhlásil, že po izraelskom útoku, pri ktorom zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov organizácie The World Central Kitchen (WCK), bola OSN "informovaná izraelskou vládou o jej zámere umožniť významné zvýšenie humanitárnej pomoci distribuovanej v Gaze".



Izrael v piatok oznámil, že umožní "dočasné" dodávky pomoci cez svoje hranice so severnou časťou Pásma Gazy. Toto vyhlásenie prišlo potom, čo americký prezident Joe Biden vo štvrtok v telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom varoval, že budúca podpora Spojených štátov vo vojne v Pásme Gazy závisí od nových krokov na ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov.



Podľa charitatívnej organizácie Oxfam Palestínčania na severe Pásma Gazy prijali od januára v priemere len 245 kalórií denne.



Charitatívne organizácie obvinili Izrael z blokovania pomoci, avšak Izrael svoje snahy obhajoval a z nedostatku obviňoval neschopnosť skupín distribuovať pomoc, ak sa už dostane dovnútra Gazy.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku hnutia Hamas 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1170 ľudí. Palestínski militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov, z ktorých asi 130 zostáva v Gaze, vrátane 34, o ktorých armáda tvrdí, že sú mŕtvi.



Izraelská odvetná ofenzíva si podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy ovládaného Hamasom vyžiadala životy najmenej 33.091 ľudí.