Guterres neočakáva skorý koniec vojny na Ukrajine

New York 19. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres nepredpokladá, že ruská vojna na Ukrajine sa skončí v blízkej budúcnosti. Uviedol to v pondelok na koncoročnej tlačovej konferencii v New Yorku. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Nie som optimista, pokiaľ ide o možnosť efektívnych mierových rozhovorov v blízkej budúcnosti... Myslím si, že vojenská konfrontácia bude pokračovať," povedal Guterres.



Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. februára a boje na ukrajinskom území prebiehajú už takmer desať mesiacov. Rokovania o ukončení tohto konfliktu sa začali už krátko po začiatku invázie. Rozhovory však boli na začiatku apríla pozastavené a obe krajiny sa odvtedy navzájom obviňujú z nedostatku pokroku v rokovaniach.



Ukrajinskí predstavitelia v súčasnosti požadujú na obnovenie rokovaní o mieri úplné stiahnutie sa ruských vojsk z ukrajinského územia. Rusko to odmieta.



Guterres dúfa, že mier na Ukrajine by mohol byť dosiahnutý v roku 2023. Ako dôvod uviedol dôsledky vojny pre Ukrajincov, ruskú verejnosť a tiež rastúce ceny potravín a energií vo svete. "To všetko sú dôvody, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sa do konca roka 2023 podarilo dosiahnuť mierové riešenie," povedal šéf OSN.



Generálny tajomník OSN na koncoročnej tlačovej konferencii hovoril aj o mieri na Blízkom východe, severokórejských raketách, situácii v Mali i o porušovaní ľudských práv žien v Iráne.