Guterres neočakáva,že vojna na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti skončí

Davos 18. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres nepredpokladá, že vojna na Ukrajine sa skončí v blízkej budúcnosti. Guterres to povedal v stredu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Generálny tajomník OSN poukázal na veľké historické rozdiely medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sťažujú hľadanie riešenia v súlade s medzinárodným právom a rešpektovaním územnej celistvosti. "Nemyslím si, že máme šancu podporiť alebo sprostredkovať seriózne rokovania o dosiahnutí mieru v krátkodobom horizonte," dodal.



Hovoril tiež o zachovaní vývozu ukrajinských a ruských potravín a hnojív, keďže obe krajiny sú ich hlavnými vývozcami do rozvojových krajín, kde mnoho ľudí čelí hladomoru.



Vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov umožňuje v čase vojny na Ukrajine dohoda, ktorú vlani v lete sprostredkovali OSN a Turecko. Rusko môže na jej základe napriek sankciám vyvážať hnojivá cez Čierne more.



Šéf OSN vyzval, aby s vývozom poľnohospodárskych produktov z Ruska a Ukrajiny pomohol aj súkromný sektor. Viaceré firmy sa totiž obávajú, že pri vývoze ruských hnojív sa dostanú do konfliktu so sankciami, pripomína AP. Západ však tvrdí, že sankcie voči Rusku sa na potraviny a hnojivá nevzťahujú.