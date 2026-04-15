Guterres: Nočná mora vojny v Sudáne sa musí skončiť
„Dnes si pripomíname tri roky od začiatku vojny v Sudáne,“ povedal Guterres na stretnutí medzinárodných darcov v Berlíne, na ktoré sa pripojil prostredníctvom videohovoru.
Autor TASR
Berlín 15. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres označil v stredu tri roky od začiatku vojny v Sudáne za „tragický míľnik“ a vyzval na ukončenie tejto „nočnej mory“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes si pripomíname tri roky od začiatku vojny v Sudáne,“ povedal Guterres na stretnutí medzinárodných darcov v Berlíne, na ktoré sa pripojil prostredníctvom videohovoru.
„Je to tragický míľnik v konflikte, ktorý zničil nesmierne sľubnú krajinu a vytvoril najväčšiu humanitárnu krízu na svete,“ dodal.
Guterres ďalej poznamenal, že ohľadom konfliktu sa neustále objavujú ďalšie „vierohodné obvinenia z najzávažnejších medzinárodných zločinov“. „Ženy a dievčatá sú terorizované a prevláda systematické sexuálne násilie. Rodiny a komunity sú zničené,“ upozornil s tým, že „dôsledky sa nevzťahujú len na Sudán. Destabilizujú širší región... Táto nočná mora sa musí skončiť“.
Generálny tajomník OSN vyzval na to, aby humanitárni pracovníci mohli robiť svoju prácu bezpečne a bez prekážok, a aby boli humanitárne operácie plne financované. „Partneri musia vyvinúť silu. Ale povedzme si jasne: samotné financovanie nemôže nahradiť mier,“ povedal a vyzval na „okamžité ukončenie nepriateľských akcií“.
„Vonkajšie zasahovanie a dodávky zbraní, ktoré túto vojnu živia, sa musia skončiť,“ uzavrel.
V Sudáne zahynulo len od januára tohto roka takmer 700 civilistov pri dronových útokoch, uviedol v utorok riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Tom Fletcher. Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) však prišli celkovo o život už desaťtisíce ľudí, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov obyvateľov a v niektorých oblastiach spôsobila hladomor.
Riaditeľ OCHA tiež uviedol, že za tri roky vojny je krajina s obrovským potenciálom rozvrátená a takmer 34 miliónov osôb - približne dvaja z troch ľudí - potrebuje humanitárnu pomoc. Podľa jeho slov státisíce detí trpia akútnou podvýživou a milióny nemajú prístup k vzdelaniu.
„Dnes si pripomíname tri roky od začiatku vojny v Sudáne,“ povedal Guterres na stretnutí medzinárodných darcov v Berlíne, na ktoré sa pripojil prostredníctvom videohovoru.
„Je to tragický míľnik v konflikte, ktorý zničil nesmierne sľubnú krajinu a vytvoril najväčšiu humanitárnu krízu na svete,“ dodal.
Guterres ďalej poznamenal, že ohľadom konfliktu sa neustále objavujú ďalšie „vierohodné obvinenia z najzávažnejších medzinárodných zločinov“. „Ženy a dievčatá sú terorizované a prevláda systematické sexuálne násilie. Rodiny a komunity sú zničené,“ upozornil s tým, že „dôsledky sa nevzťahujú len na Sudán. Destabilizujú širší región... Táto nočná mora sa musí skončiť“.
Generálny tajomník OSN vyzval na to, aby humanitárni pracovníci mohli robiť svoju prácu bezpečne a bez prekážok, a aby boli humanitárne operácie plne financované. „Partneri musia vyvinúť silu. Ale povedzme si jasne: samotné financovanie nemôže nahradiť mier,“ povedal a vyzval na „okamžité ukončenie nepriateľských akcií“.
„Vonkajšie zasahovanie a dodávky zbraní, ktoré túto vojnu živia, sa musia skončiť,“ uzavrel.
V Sudáne zahynulo len od januára tohto roka takmer 700 civilistov pri dronových útokoch, uviedol v utorok riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Tom Fletcher. Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) však prišli celkovo o život už desaťtisíce ľudí, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov obyvateľov a v niektorých oblastiach spôsobila hladomor.
Riaditeľ OCHA tiež uviedol, že za tri roky vojny je krajina s obrovským potenciálom rozvrátená a takmer 34 miliónov osôb - približne dvaja z troch ľudí - potrebuje humanitárnu pomoc. Podľa jeho slov státisíce detí trpia akútnou podvýživou a milióny nemajú prístup k vzdelaniu.