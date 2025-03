Guterres: Obnovenie bojov v Gaze by malo katastrofálne následky

New York/Gaza 1. marca (TASR) - Obnovenie bojov vo vojnou zničenom Pásme Gazy by malo katastrofálne následky, varoval v sobotu generálny tajomník OSN António Guterres. Urobil tak v deň, kedy sa končí prvá fáza dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Trvalé prímerie a prepustenie všetkých rukojemníkov sú nevyhnutným predpokladom na zabránenie eskalácii a odvrátenie ďalších ničivých následkov pre civilistov," uviedol vo vyhlásení Guterres.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré pozastavilo viac ako 15-mesiacov trvajúce boje.



Počas prvých 42 dní Hamas prepustil 25 živých rukojemníkov a telá ôsmich ďalších odovzdal Izraelu výmenou za stovky palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.



Šesťtýždňová prvá fáza prímeria sa podľa prepočtov médií končí v sobotu, no rokovania o druhej fáze, ktorá predpokladá oslobodenie všetkých zvyšných rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy, sa sotva začali.



Izraelskí predstavitelia ešte v utorok uviedli, že Izrael zvažuje predĺženie prímeria a oddialenie ďalších fáz dohody o budúcnosti Pásma Gazy.



Hamas následne v sobotu podľa agentúry Reuters oznámil, že odmieta "formuláciu" Izraela o predĺžení prvej fázy dohody. Hovorca hnutia Házim Kásim takisto potvrdil, že rokovania s Hamasom o ďalšej fáze, ktorá sa má začať v nedeľu ráno, momentálne neprebiehajú.



Ozbrojené krídlo Hamasu medzičasom zverejnilo video, na ktorom sú traja zrejme izraelskí rukojemníci v Gaze. Zábery alebo dátum ich vyhotovenia AFP bezprostredne nedokázala overiť. Izrael video považuje za "krutú propagandu" Hamasu, v rámci ktorej sú "rukojemníci nútení tlmočiť odkazy ako súčasť psychologickej vojny", uviedla v reakcii kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.