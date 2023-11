Guterres: Obyvatelia Gazy sú obeťami humanitárnej katastrofy

New York 29. novembra (TASR) - Obyvatelia Pásma Gazy sú obeťami "humanitárnej katastrofy obrovských rozmerov, ktorá sa odohráva pred očami celého sveta", uviedol v stredu generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Prebiehajú intenzívne rokovania v záujme predĺženia prestávky v bojoch, ktorú veľmi vítame. Domnievame sa však, že potrebujeme skutočné humanitárne prímerie," upozornil Guterres na schôdzke na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.



Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Malkí na zasadnutí BR OSN v stredu uviedol, že palestínski ľud čelí v spojitosti s konfliktom medzi Izraelom a Hamasom "existenčnej hrozbe".



"Treba rešpektovať našu prirodzenú dôstojnosť... Izrael nemá právo na sebaobranu proti ľudu, ktorý je obeťou jeho okupácie," Vyhlásil Malkí.



Prebiehajúce prímerie v bojoch v Gaze má vypršať vo štvrtok skoro ráno, pripomína AFP. Boje vypukli po bezprecedentnom útoku kománd palestínskych militantov na územie juhu Izraela 7. októbra. Izrael reagoval zdrvujúcou vojenskou ofenzívou na Pásmo Gazy.



Počas prestávky v bojoch došlo už k prepusteniu dovedna 60 izraelských rukojemníkov a 180 palestínskych väzňov. Očakáva sa, že v priebehu stredy sa dostanú na slobodu ďalší.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan uviedol, že "každý, kto podporuje prímerie, v podstate podporuje pokračovanie hrôzovlády Hamasu v Gaze".



Šéf čínskej diplomacie Wang I zároveň na pôde OSN varoval, že "(obnovenie) bojov by sa s najväčšou pravdepodobnosťou zmenilo na pohromu, ktorá pohltí celý región."