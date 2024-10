Guterres odsúdil eskaláciu v konflikte Izraela s Hizballáhom a Iránom

New York 1. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok odsúdil ďalšiu eskaláciu konfliktu na Blízkom východe, ktorú predstavuje vypálenie desiatok balistických rakiet z Iránu na Izrael.



"Toto sa musí zastaviť. Bezpodmienečne potrebujeme prímerie," zdôraznil Guterres vo vyhlásení citovanom agentúrou Reuters, píše TASR.



Misia Iránu pri OSN v New Yorku vo svojom vyhlásení bránila útok Iránu na Izrael ako "legálny a racionálny" a ako legitímnu reakciu na teroristické činy.



Iránska diplomatická misia súčasne varovala, že ak by sa "sionistický režim" odvážil odpovedať alebo podnikal ďalšie útoky, reakcia Iránu bude zdrvujúca a ešte ničivejšia.



Rovnaké varovanie Izraelu v utorok večer po svojom útoku adresovali aj iránske Revolučné gardy.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari však už medzičasom informoval, že Izrael odpovie na iránsky raketový útok.



"Sme vo zvýšenej pohotovosti v obrane a ofenzíve, budeme chrániť občanov Izraela. Tento útok bude mať následky. Máme plány a budeme konať v čase a na mieste, ktoré si zvolíme," varoval Hagari podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI).