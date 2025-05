Guterres odsúdil kroky Izraela v Pásme Gazy,vyzval na zlepšenie pomoci

New York 23. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok kritizoval stupňujúcu vojenskú ofenzívu Izraela v Pásme Gazy, ako aj jeho kroky v súvislosti s dodávkami humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Podľa Guterresa Palestínčania v súčasnosti zažívajú „najkrutejšiu fázu tohto krutého konfliktu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Reuters.



„Izraelská vojenská ofenzíva sa zintenzívňuje a prináša krutú mieru smrti a ničenia... Dnes je 80 percent Pásma Gazy buď označených za izraelskú militarizovanú zónu, alebo za oblasť, z ktorej bolo ľuďom nariadené odísť,“ uviedol Guterres.



Izrael v nedeľu oznámil, že v rámci svojej novej ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy spustil rozsiahlu operáciu pozemných jednotiek. Prebieha na severe aj juhu enklávy.



Guterres v piatok zároveň odsúdil izraelskú blokádu dodávok humanitárnej pomoci pre viac ako dva milióny ľudí, ktorí žijú v Pásme Gazy. „Izrael už takmer 80 dní blokuje prísun život zachraňujúcej medzinárodnej pomoci... Všetkým obyvateľom Pásma Gazy hrozí hladomor,“ vyhlásil generálny tajomník OSN.



Izrael v pondelok oznámil opätovné povolenie vstupu pre vozidlá s takouto pomocou a tvrdí, že doposiaľ do Pásma Gazy vstúpilo viac ako 300 kamiónov privážajúcich základné potraviny ako múku, ale aj zdravotnícke potreby a lieky. Podľa stanice Sky News nie je jasné, koľko z týchto vozidiel sa už dostalo k Palestínčanom.



„Izrael má jasné povinnosti vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva... Ako okupačná mocnosť musí súhlasiť s umožnením a uľahčením potrebnej pomoci,“ dodal Guterres. Podľa neho pomoc, ktorú Izrael doposiaľ povolil, však stále nie je dostatočná. Generálny tajomník OSN vyhlásil, že ak sa situácia nezlepší, „bude zomierať viac ľudí“.



Izrael začal s blokovaním prísunu pomoci 2. marca. Tvrdil, že hnutie Hamas konfiškuje zásoby humanitárnej pomoci určené pre civilistov, čo však militanti popreli.