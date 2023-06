Guterres odsúdil otrasný útok na školu v Ugande; kde zahynulo 41 ľudí

New York 18. júna (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v sobotu prostredníctvom svojho hovorcu "ostro odsúdil" piatkový útok islamistických militantov na školu na západe Ugandy, pri ktorom zomrelo najmenej 41 ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tí, ktorí sú za tento otrasný čin zodpovední, musia byť postavení pred spravodlivosť," uviedol v súvislosti s útokom vo vyhlásení hovorca Farhan Haq.



"Generálny tajomník vyjadruje svoju najhlbšiu sústrasť rodinám obetí," dodal s tým, že Guterres zároveň vyzýva na prepustenie ďalších šiestich osôb, ktoré ozbrojenci uniesli.



Útok, počas ktorého militanti s väzbami na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS) zmasakrovali najmenej 41 ľudí - väčšinou študentov - bol najkrvavejším útokom v Sudáne za uplynulé desaťročie, uviedli v sobotu miestne úrady. Ďalších osem osôb bolo hospitalizovaných s vážnymi zraneniami.



Sudánska armáda uviedla, že po útočníkoch z milícií Spojené demokratické sily (ADF) pátra. Za vykonávateľa krvavého útoku, pri ktorom boli použité strelné zbrane a nože, označila tieto milície okrem armády aj polícia.



Ozbrojenci po útoku, pri ktorom podpálili aj internáty školy, ušli cez hranice do Konžskej demokratickej republiky (KDR), píše AFP.