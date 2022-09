Guterres odsúdil plány Ruska na anektovanie ukrajinských oblastí

New York 29. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok odsúdil plány Ruska na anektovanie okupovaných ukrajinských oblastí. Podľa jeho slov ide o "nebezpečnú eskaláciu", ktorá "nemá v modernom svete miesto". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Akékoľvek rozhodnutie o pristúpení k anexii ukrajinskej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti nemá žiadnu právnu hodnotu a zaslúži si byť odsúdené," uviedol Guterres vo vyhlásení. "Nesmie to byť akceptované," dodal.



Akákoľvek anexia územia krajiny založená na použití sily podľa neho porušuje Chartu OSN a medzinárodné právo. Referendá v regiónoch sa konali uprostred vojny pod ruskou ozbrojenou okupáciou a mimo ústavného rámca Ukrajiny. "Nemožno ich nazvať skutočným prejavom vôle ľudu," uviedol.



Rusko ako jeden z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN nesie podľa Guterresa osobitnú zodpovednosť za dodržiavanie Charty OSN. "Akékoľvek rozhodnutie Ruska pokračovať ďalej ohrozí vyhliadky na mier," uzavrel.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny – Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská – budú do Ruskej federácie začlenené v piatok podpísaním príslušných dohôd v Kremli.