Guterres odsúdil porušovanie prímeria v Gaze

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Guterres novinárom na druhom Svetovom summite pre sociálny rozvoj v katarskej Dauhe povedal, že je hlboko znepokojený pokračujúcimi porušeniami prímeria v Gaze.

Autor TASR
Dauha 4. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok upozornil na porušenia prímeria v Pásme Gazy. Zároveň vyzval na zastavenie násilia v Sudáne, kde sa podľa neho rýchlo zhoršuje kríza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Guterres novinárom na druhom Svetovom summite pre sociálny rozvoj v katarskej Dauhe povedal, že je hlboko znepokojený pokračujúcimi porušeniami prímeria v Gaze. „Musia skončiť a všetky strany musia dodržiavať rozhodnutia prvej fázy mierovej dohody,“ vyhlásil.

V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie, napriek tomu však Izrael podnikol nálety v palestínskej enkláve, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí. Izrael obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z porušenia dohody o prímerí, čo však Hamas odmieta.

Okrem toho Guterres upozornil aj na krízu vo vojnou zmietanom Sudáne. Vyzval preto všetky strany konfliktu na rokovania s cieľom „ukončiť túto nočnú moru násilia, a to hneď“.

Po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú viac ako dva roky vo vojne s armádou, obsadili mesto al-Fášir, sa objavili správy o masovom zabíjaní, pričom podľa prokuratúry Medzinárodného trestného súdu môže ísť zo strany RSF aj o vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Situácia v Sudáne sa podľa Guteressa zhoršila práve po obsadení mesta al-Fášir, ktoré je podľa neho epicentrom utrpenia. Dodal, že sa objavujú správy o porušeniach medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv.
