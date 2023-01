Guterres odsúdil útok na demokratické inštitúcie v Brazílii

New York 9. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v noci na pondelok odsúdil nedeľňajší útok na demokratické inštitúcie v Brazílii. TASR o tom informuje na základe jeho oznámenia na sociálnej sieti.



Vôľu Brazílčanov a demokratické inštitúcie v krajine je podľa jeho slov potrebné rešpektovať. "Som presvedčený, že to tak bude. Brazília je skvelá demokratická krajina," napísal.



Podporovatelia brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do budov Národného kongresu, Najvyššieho súdu i prezidentského paláca v hlavnom meste Brasília a žiadali zosadenie súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Brazílske bezpečnostné zložky po niekoľkých hodinách opätovne získali nad vládnymi budovami kontrolu a zatkli stovky ľudí.



Vtrhnutie exprezidentových priaznivcov do vládnych budov v nedeľu slovne odsúdili predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok označil za "šokujúci". Lídri viacerých krajín Latinskej Ameriky da Silvovi vyjadrili podporu.