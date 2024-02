Guterres: Ofenzíva na juhu Gazy by bola smrtiacim úderom pre pomoc

Ženeva 26. februára (TASR) - Plnohodnotná izraelská vojenská operácia v meste Rafah by bola smrtiacim úderom pre humanitárne programy v Gaze, kde sú dodávky pomoci už teraz úplne nedostatočné, uviedol v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Plnohodnotná izraelská ofenzíva v tomto najjužnejšom meste Gazy "by nebola hrozná len pre viac než milión palestínskych civilistov, ktorí sa tu ukrývajú; bol by to klinec do rakvy aj pre naše humanitárne programy" v Pásme Gazy, uviedol Guterres na pôde Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu zopakoval, že sa pripravuje pozemná ofenzíva do Rafahu v úsilí o "totálne víťazstvo" nad palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorého bezprecedentný útok na izraelské územie zo 7. októbra 2023 vyvolal súčasnú vojnu v Gaze.



V prípade uskutočnenia takejto ofenzívy by izraelské víťazstvo mohlo byť záležitosťou len "niekoľkých týždňov", pričom prípadné prímerie, o ktorom sa rokuje, by túto operáciu len oddialilo, uviedol Netanjahu.



Guterres v pondelok zdôraznil, že "nič nemôže ospravedlniť svojvoľné zabíjanie, zraňovanie, mučenie a unášanie civilistov Hamasom, využívanie sexuálneho násilia - alebo odpaľovania rakiet na Izrael nerozlišujúceho" medzi vojenskými a civilnými cieľmi. "Ale nič neospravedlňuje ani kolektívne trestanie palestínskeho národa," dodal šéf OSN.



Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) už v dôsledku zhoršujúcej sa humanitárnej krízy vyzvala na politické kroky, ktoré by zabránili hroziacemu hladomoru v Gaze, pripomína AFP.



Guterres však upozornil, že "humanitárna pomoc je stále totálne nedostatočná". "Opakujem svoju výzvu na humanitárne prímerie a okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov," vyzval.



Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN zlyháva v snahách o "ukončenie krviprelievania v Gaze a zabránenie ďalšej eskalácii". Táto nečinnosť "závažne - možno fatálne - podkopala autoritu" BR OSN upozornil Guterres, pričom spomenul aj nečinnosť Rady v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.