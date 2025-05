Guterres: OSN je pripravená podporiť spravodlivý mier na Ukrajine

Berlín 14. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres ponúkol podporu tejto svetovej organizácie „spravodlivému mieru“, ktorým by sa skončila vojna na Ukrajine. Taktiež zdôraznil, že prímerie musí viesť k riešeniu, ktoré rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„V deň, keď rezignujeme v súvislosti s obranou medzinárodného práva, dláždime cestu chaosu na celom svete,“ varoval Guterres na záver konferencie v Berlíne o reforme mierových misií.



Ak by Bezpečnostná rada OSN potvrdila prímerie a mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, bol by to podľa Guterresa „významný krok vpred“.



Doposiaľ nie je bezprostredne jasné, kedy presne a v akom formáte sa prípadné mierové rozhovory v Istanbule uskutočnia, pripomína DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň vyzval na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule. Na to zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že do Istanbulu pricestuje vo štvrtok 15. mája osobne, a na to isté vyzval aj Putina. Ruský prezident však nepovedal, že sa na rokovaniach sám zúčastní, a doteraz nie je jasné, kto tam bude Rusko zastupovať - a či sa rokovania vôbec uskutočnia.



Guterres sa v stredu zúčastnil na tlačovej konferencii spolu s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom a ministrom obrany Borisom Pistoriusom. Obaja spoločne prisľúbili ďalších približne 81,3 milióna eur na mierové misie OSN.



Generálny tajomník OSN zdôraznil potrebu reforiem v misiách OSN a poukázal na niektoré významné finančné problémy. „Je absolútne nevyhnutné, aby všetky členské štáty rešpektovali svoje finančné záväzky a platili svoje príspevky v plnej výške a včas,“ dodal.