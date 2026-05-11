Guterres: OSN potrebuje reformu s cieľom posilniť zastúpenie Afriky
Generálny tajomník OSN je na návšteve Kene pri príležitosti začatia výstavby rozšírenia kampusu OSN v Nairobi v hodnote 340 miliónov dolárov.
Autor TASR
Nairobi 11. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) potrebuje reformu s cieľom zvýšiť zastúpenie Afriky. V pondelok to vyhlásil v hlavnom meste Kene Nairobi generálny tajomník OSN António Guterres, píše TASR podľa agentúr AFP a TASS.
„Potrebujeme hlbšie reformy... globálnych inštitúcií, ktoré budú odrážať dnešný svet, nie svet spred 80 rokov, a to zahŕňa aj Bezpečnostnú radu OSN, kde pretrváva historická nespravodlivosť spočívajúca v tom, že Afrike sú odopierané stále miesta,“ povedal Guterres.
„Doteraz ani jeden stály člen Bezpečnostnej rady OSN nepoprel potrebu, aby Afriku zastupovali v Bezpečnostnej rade dvaja stáli členovia. Dosiaľ vyjadrovali všetci tomuto kroku podporu,“ poznamenal šéf OSN, ktorého cituje TASS.
Na otázku novinárov ohľadne reálneho naplnenia plánov reformy Bezpečnostnej rady priznal, že to bude náročné, keď dodal, že „už teraz sú tam kroky správnym smerom“. Poukázal na snahy Británie a Francúzska obmedziť používanie práva veta stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN v krajných situáciách, ako je genocída.
„Je dôležité povedať, že reforma je absolútne nevyhnutná, pretože vzhľadom na geopolitické rozdiely, ktoré vidíme, je zaistenie mieru a bezpečnosti v súčasnom svete mimoriadne náročné a potrebujeme efektívnu Bezpečnostnú radu,“ podčiarkol.
Guterres, ktorý opakovane apeluje na to, aby mala Afrika a ďalšie regióny lepšie zastúpenie v OSN, sa tak vyjadril potom, čo predstavitelia diplomacií Francúzska a Kene taktiež diskutovali o reforme Bezpečnostnej rady OSN.
Generálny tajomník OSN je na návšteve Kene pri príležitosti začatia výstavby rozšírenia kampusu OSN v Nairobi v hodnote 340 miliónov dolárov. AFP poukázala na to, že ide o súčasť snahy znížiť náklady presunom zamestnancov z kancelárií v New Yorku a v Ženeve. Kampus pôvodne vznikol ako regionálne centrum environmentálnej a bytovej sekcie OSN. V súčasnosti v ňom sídli viac ako 80 kancelárií OSN a pracuje vyše 4000 zamestnancov.
