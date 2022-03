Guterres: OSN požaduje humanitárne prímerie na Ukrajine

New York 28. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) požaduje humanitárne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, povedal v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Generálny tajomník OSN vyzval na okamžité humanitárne prímerie s cieľom umožniť napredovanie politických rokovaní, píše AFP. Ukončenie bojov podľa neho takisto pomôže riešiť globálne následky tejto vojny.



Guterres podľa svojich slov požiadal námestníka generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martina Griffithsa, aby s krajinami zúčastnenými na konflikte bezodkladne hľadal možnosti, ako dosiahnuť na Ukrajine humanitárne prímerie.



Guterres vyjadril presvedčenie, že Griffiths do Moskvy a do Kyjeva vycestuje čo najskôr po tom, ako sa vráti zo svojej misie v Afganistane.



Tisíce Ukrajincov prišli o život a približne desať miliónov opustilo svoje domovy od začiatku invázie, ktorú Rusko spustilo 24. februára. Počet obetí z radov civilistov sa aj viac ako mesiac od začiatku ruskej invázie naďalej zvyšuje, pripomína AFP.



Guterres slovne odsúdil zabíjanie civilistov, vysídľovanie obyvateľov, ničenie ukrajinskej infraštruktúry i globálne následky konfliktu, pre ktoré sa prudko zvyšujú ceny potravín a energií.



"Toto sa musí skončiť," povedal a upozornil, že "riešenie tejto humanitárnej tragédie nie je humanitárne". "Je politické," zdôraznil.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) vo štvrtok 24. marca prijalo rezolúciu, ktorá pripisuje Rusku zodpovednosť za humanitárnu krízu na Ukrajine a žiada okamžité nastolenie prímeria, pripomína AFP.