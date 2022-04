Guterres: OSN dokáže zmobilizovať zdroje na záchranu ľudí v Mariupole

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vpravo) a generálny tajomník OSN António Guterres počas stretnutia 26. apríla 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 26. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov je pripravená zmobilizovať svoje ľudské a logistické zdroje na záchranu ľudských životov v ukrajinskom Mariupole. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník OSN António Guterres na spoločnej tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve. Informuje o tom TASR podľa správy britskej stanice Sky News.Guterres navrhol spoluprácu OSN a Medzinárodného červeného kríža a tiež ruskej a ukrajinskej armády, aby ľudia z Mariupola mohli odísť. Ako zdôraznil, na Ukrajine je potrebné zaistiť bezpečné humanitárne koridory, ktoré budú rešpektovať obe strany konfliktu. Z Mariupola sa dlhodobo nedarí zrealizovať funkčné humanitárne koridory, za čo sa navzájom obviňujú Ukrajina a Rusko.Lavrov na tlačovej konferencii uviedol, že Guterres bol už pred príchodom do Moskvy "veľmi dobre informovaný" o cieľoch ruskejna Ukrajine. Ako pokračoval, počas stretnutia s Guterresom rokovali o možnostiach posilnenia spolupráce v poskytovaní humanitárnej pomoci na Ukrajine.Ruský minister podľa Sky News nazval konflikt na Ukrajine, pričom svetovú organizáciu obvinil z ignorovania základných pravidiel Charty OSN. Lavrov zdôraznil, že OSN nijak nezakročila proti údajným zločinom Ukrajiny v Donbase.Guterres na to odpovedal, že Rusko cíti viacero "krívd", avšak na. Okrem toho poukázal, že Ukrajina nemá vojakov v Rusku, avšak Rusko má svoje jednotky na Ukrajine. V tejto súvislosti podľa agentúry AFP vyzval na vyšetrovaniena Ukrajine.