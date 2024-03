Ammán 25. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok počas návštevy utečeneckého tábora v Jordánsku obhajoval činnosť Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá v dôsledku obvinení z podieľania sa na vlaňajších útokoch radikálneho hnutia Hamas na Izrael čelí finančnej kríze.



Viacero kľúčových prispievateľských krajín pozastavilo financovanie UNRWA, keď Izrael v januári uviedol, že 12 zamestnancov tejto agentúry v Pásme Gazy sa zapojilo do útokov zo 7. októbra 2023. UNRWA naprieč palestínskymi územiami, Sýriou, Jordánskom a Libanonom zamestnáva približne 30.000 ľudí.



Guterres označil UNRWA za "záchranné lano nádeje a dôstojnosti" a počas návštevy utečeneckého tábora al-Wihdat v jordánskej metropole Ammán povedal, že by bolo "kruté a nepochopiteľné" prerušiť jej "životne dôležité" služby pre palestínskych utečencov v celom regióne.



"Musíme sa usilovať o to, aby sme zachovali jedinečné služby, ktoré UNRWA poskytuje, pretože vďaka nim sa udržiava nádej," povedal Guterres. "V temnejúcom svete je UNRWA jediným lúčom svetla pre milióny ľudí. Teraz viac ako kedykoľvek predtým nesmieme túto nádej odobrať."



Zároveň si uctil pamiatku 171 žien a mužov z UNRWA, ktorí zahynuli v pobrežnej enkláve. Ide o najväčší počet úmrtí zamestnancov OSN v histórii svetovej organizácie.



Riaditeľ UNRWA Philippe Lazzarini v nedeľu uviedol, že Izrael agentúre definitívne zakázal dodávať pomoc na sever Pásma Gazy, kde je najvyššia hrozba hladomoru.



V reakcii na izraelské obvinenia OSN spustila vnútorné aj nezávislé vyšetrovanie UNRWA, ale zároveň upozornila, že Izrael svoje tvrdenia voči jej zamestnancom nepodložil žiadnymi dôkazmi.