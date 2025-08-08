< sekcia Zahraničie
Guterres: Plán Izraela obsadiť mesto Gaza je nebezpečnou eskaláciou
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza.
Autor TASR
New York 8. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres označil v piatok plán Izraela vojensky obsadiť mesto Gaza za „nebezpečnú eskaláciu“, ktorá by mohla ešte zhoršiť podmienky pre bežných Palestínčanov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník je hlboko znepokojený rozhodnutím izraelskej vlády‚ prevziať kontrolu nad mestom Gaza. Toto rozhodnutie predstavuje nebezpečnú eskaláciu a riskuje prehĺbenie už aj tak katastrofálnych následkov pre milióny Palestínčanov,“ uviedol Guterresov hovorca vo vyhlásení.
Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedla, že v sobotu o 21.00 SELČ sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k plánu Izraela obsadiť mesto Gaza. O mimoriadne zasadnutie BR OSN požiadalo niekoľko krajín.
„V súčasnosti sa v našom mene a vo svojom vlastnom mene hlási viacero krajín, ktoré budú žiadať o zasadnutie bezpečnostnej rady,“ povedal predtým novinárom palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
„Generálny tajomník je hlboko znepokojený rozhodnutím izraelskej vlády‚ prevziať kontrolu nad mestom Gaza. Toto rozhodnutie predstavuje nebezpečnú eskaláciu a riskuje prehĺbenie už aj tak katastrofálnych následkov pre milióny Palestínčanov,“ uviedol Guterresov hovorca vo vyhlásení.
Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedla, že v sobotu o 21.00 SELČ sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k plánu Izraela obsadiť mesto Gaza. O mimoriadne zasadnutie BR OSN požiadalo niekoľko krajín.
„V súčasnosti sa v našom mene a vo svojom vlastnom mene hlási viacero krajín, ktoré budú žiadať o zasadnutie bezpečnostnej rady,“ povedal predtým novinárom palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.