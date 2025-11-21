< sekcia Zahraničie
Guterres: Plán pre Ukrajinu musí rešpektovať jej územnú celistvosť
Autor TASR
Johannesburg 21. novembra (TASR) - Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť „v súlade“ s rezolúciami Organizácie Spojených národov, ktoré podporujú „teritoriálnu integritu“ krajiny. V piatok to uviedol generálny tajomník OSN António Guterres v reakcii na americký mierový plán, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hovoríme o niečom, čo sa objavilo v tlači, no Spojené štáty ani žiadny iný subjekt nikdy formálne nepredložili,“ povedal Guterres na tlačovej konferencii v Johannesburgu pred sumitom G20.
„Mierové riešenie pre Ukrajinu, ktoré je v súlade s týmito zásadami, by muselo byť tiež v súlade s rezolúciami Valného zhromaždenia, ktoré jasne uvádzajú, že územná celistvosť Ukrajiny a... územná celistvosť štátov sa musí rešpektovať,“ zdôraznil.
Návrh 28-bodového mierového plánu, ktorý podporil americký prezident Donald Trump, by od Kyjeva vyžadoval územné a bezpečnostné ústupky Moskve, zatiaľ čo Rusko by bolo opäť prijaté do skupiny G8 a došlo by k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že podľa očakávania bude o pláne s Trumpom diskutovať „v najbližších dňoch“.
