Guterres po udalostiach v Minnesote vyzýva orgány na zdržanlivosť

Na snímke António Guterres. Foto: TASR/AP

Federálne imigračné úrady od začiatku januára v Minneapolise zastrelili dvoch Američanov.

Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok vyzval americké orgány na zdržanlivosť voči protestujúcim, ktorí nesúhlasia s postupmi federálnych imigračných úradov v Minnesote. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Rovnako ako kdekoľvek inde na svete, je aj tu nevyhnutné, aby polícia a ďalšie orgány postupovali s potrebnou zdržanlivosťou, aby sa nestalo, že demonštranti za svoju účasť na protestoch zaplatia svojimi životmi,“ povedal Guterres.

Federálne imigračné úrady od začiatku januára v Minneapolise zastrelili dvoch Američanov. K doteraz poslednému smrteľnému incidentu došlo v sobotu, keď príslušníci hraničnej stráže zastrelili 37-ročného Alexa Prettiho.

Starosta Minneapolisu Jacob Frey vo štvrtok označil operácie federálnych orgánov vo svojom meste za inváziu. „Cítim podporu z celej krajiny a uvedomujeme si, že jedno veľké americké mesto zažíva inváziu. Je to invázia našej demokracie, našej republiky a každého z nás,“ vyhlásil na konferencii starostov vo Washingtone.
