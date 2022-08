Guterres: Pol roka od začiatku vojny na Ukrajine je tragickým míľnikom

New York 24. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu pri príležitosti pol roka od začiatku vojny na Ukrajine hovoril o "smutnom a tragickom míľniku". Vyjadril sa tak počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



"Následky tejto nezmyselnej vojny je cítiť ďaleko za hranicami Ukrajiny," povedal Guterres a poukázal na globálny rast cien potravín a palív. "Ak v roku 2022 nezastabilizujeme trh s hnojivami, v roku 2023 jednoducho nebude dostatok potravín," varoval.



"Napriek pokrokom na humanitárnom fronte nič nenasvedčuje tomu, že by sa boje na Ukrajine skončili skoro. Navyše sa objavujú ďalšie oblasti, kde by mohlo dôjsť k nebezpečnej eskalácii," povedal Guterres.



Počas šiestich mesiacov takzvanej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine zahynuli a utrpeli zranenia tisíce civilistov vrátane stoviek detí, povedal šéf OSN. Podľa jeho slov tam došlo k vážnym porušeniam ľudských práv a humanitárneho práva.



Guterres vyjadril tiež znepokojenie ohľadom ostreľovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, obsadenej Rusmi, a vyzval na umožnenie medzinárodnej inšpekcie v zariadení. "Akákoľvek ďalšia eskalácia môže viesť k samozničeniu. Je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť tejto elektrárne a vrátiť ju do stavu, keď bude využívaná výlučne na civilné účely," požaduje šéf OSN.