Guterres poslal Rusku list ohľadom dohody o vývoze obilia z Ukrajiny

New York 25. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "cestu vpred cielenú na zlepšenie, predĺženie a rozšírenie" dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Oznámil to v pondelok hovorca OSN Farhan Haq, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Guterres načrtol svoj návrh v liste a na stretnutí požiadal ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, aby tento list Putinovi doručil, uviedol po stretnutí Haq vo vyhlásení.



Moskva pritom naznačila, že nedovolí, aby bola obilná dohoda po 18. máji predĺžená, pretože neboli splnené jej vlastné požiadavky týkajúce sa vývozu obilia a hnojív z Ruska.



V liste poslanom Putinovi sú podľa Haqa zohľadnené "nedávno vyjadrené postoje strán a tiež riziko, ktoré predstavuje globálna potravinová neistota". Dodal, že podobné listy boli zaslané aj Ukrajine a Turecku.



Dohoda o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more bola vyjednaná vlani v júli a sprostredkovala ju OSN a Turecko. Cieľom dohody bolo pomôcť vyriešiť globálnu potravinovú krízu, ktorú podľa OSN zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu.



Aby Rusko Ukrajine umožnilo vyvážať obilie, bola uzatvorená tiež druhá samostatná trojročná dohoda, v ktorej OSN súhlasila, že pomôže Rusku s vývozom jeho vlastných potravín a hnojív.



Počas stretnutia s Lavrovom Guterres vzal na vedomie obavy Ruska týkajúce sa implementácie tejto dohody. "Poskytol detailnú správu o pokroku, ktorý sa v tejto súvislosti podarilo dosiahnuť, a zopakoval, že Organizácia Spojených národov je odhodlaná ďalej pracovať na zostávajúcich záležitostiach," uviedol Haq.



Lavrov je v New Yorku, aby predsedal stretnutiam Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), keďže Rusko v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo v tomto 15-člennom orgáne OSN. Počas pondelkového stretnutia BR OSN Guterres vyzval na dodržiavanie oboch spomínaných dohôd.