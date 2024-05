Guterres: Pozemná invázia do Rafahu by bola neprijateľná

New York 7. mája (TASR) - Pozemná invázia do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy by bola "neprijateľná", uviedol v pondelok večer generálny tajomník OSN António Guterres. Izraelské nálety na východnú časť Rafahu si medzitým vyžiadali najmenej päť obetí na životoch, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Toto je možnosť, ktorá nemôže zostať nevyužitá, a pozemná ofenzíva do Rafahu by bola neprijateľná pre svoje zničujúce humanitárne následky, a pre destabilizujúci vplyv na región," uviedol Guterres po schôdzke s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom.



Izrael v pondelok letecky bombardoval východnú časť mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že jeho vojnový kabinet bude pokračovať v operácii v Rafahu s cieľom vystupňovať tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, i v záujme dosiahnutia ďalších vojenských cieľov krajiny.



Pri pondelkových izraelských náletoch na Rafah prišlo podľa agentúry AFP o život najmenej päť ľudí, vyplýva z údajov tamojšej nemocnice.



Nemocnica Kuwajtí v Rafahu spresnila, že prijala "piatich mučeníkov" a ďalších sedem zranených osôb. Podľa svedkov a palestínskych bezpečnostných zdrojov je oblasť v súčasnosti miestom intenzívnych izraelských vojenských útokov.