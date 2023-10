Guterres požiadal o urýchlené dodanie pomoci palestínskym civilistom

Tel Aviv 20. októbra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres dôrazne požiadal v noci na piatok o urýchlené dodanie humanitárnej pomoci pre Izraelom blokované pásmo Gazy, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Potrebujeme rýchly prístup pre humanitárnu pomoc, bez prekážok. Okamžite potrebujeme potraviny, vodu, lieky a palivo... Potrebujeme túto pomoc vo veľkom rozsahu a musí byť trvalá," napísal Guterres na platforme X (predtým Twitter).



Generálny tajomník svetovej organizácie je v Egypte, kde s tamojšou vládou rokuje o otvorení hraničného priechodu Rafah s pásmom Gazy. Rafah sa nachádza na južnom okraji tejto palestínskej enklávy a v súčasnosti sa považuje za jedinú cestu na dopravenie naliehavo potrebnej pomoci pre obyvateľov Gazy.



Izrael predtým súhlasil s otvorením tohto hraničného priechodu pre dodávky vody, potravín a liekov, palivo potrebné na zásobovanie elektrinou, na ktorú sú odkázané aj tamojšie preplnené nemocnice, však nezmienil. Rovnako zostával nejasný aj termín, kedy priechod otvoria.



Izraelská armáda vo štvrtok večer prostredníctvom svojho hovorcu Aryeho Sharuza Shalicara oznámila, že dodávky humanitárnej pomoci pre obyvateľov Gazy, ktoré sú momentálne zadržiavané na hraniciach na egyptskej strane, by mali do pásma Gazy doraziť "najneskôr v sobotu", uvádza DPA.



Vo štvrtok uviazlo na egyptskej strane hraničného priechodu Rafah približne 165 nákladných vozidiel naložených humanitárnou pomocou.



Shalicar ďalej dodal, že prípravy na pozemnú ofenzívu Izraela do pásma Gazy boli ukončené, presný dátum jej začiatku však zostane utajený. Civilným obetiam by sa podľa neho malo vyhýbať do takej miery, ako to len bude možné.



"Nechceme vidieť žiadne úmrtia na našej strane. Nechceme vidieť žiadne úmrtia medzi civilistami v Gaze," povedal hovorca pre nemecký kanál RTL.