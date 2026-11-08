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Guterres pred klimatickým summitom: Svet musí konať,kým nie je neskoro
Guterres v uplynulom desaťročí opakovane varoval pred dôsledkami klimatickej zmeny spôsobenej najmä spaľovaním fosílnych palív, ako sú ropa a zemný plyn.
Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzve svetových lídrov, aby bezodkladne zintenzívnili boj proti klimatickej zmene. Urobí tak na klimatickej konferencii OSN COP31, ktorá sa v pondelok začne v tureckom letovisku Antalya. „Toto je chvíľa pravdy,“ odkázal im pred rokovaniami, informovala agentúra AP.
Guterres v uplynulom desaťročí opakovane varoval pred dôsledkami klimatickej zmeny spôsobenej najmä spaľovaním fosílnych palív, ako sú ropa a zemný plyn. Jeho vyjadrenia boli postupne čoraz naliehavejšie. Pred tromi rokmi napríklad vyhlásil, že nastala „éra globálneho varu“, čím poukazoval na rast teplôt a čoraz častejšie extrémne prejavy počasia.
Tentoraz však pôjde o jeho posledné veľké vystúpenie o klimatickej kríze vo funkcii šéfa OSN. Jeho druhé a zároveň posledné funkčné obdobie sa skončí na konci tohto roka.
Naliehavosť jeho posolstva podčiarkujú čoraz ničivejšie vlny horúčav, búrky, povodne a suchá. Situáciu môže ešte zhoršiť klimatický jav El Niňo, ktorý prirodzene ovplyvňuje počasie na celom svete.
„Toto je chvíľa pravdy. Už nemôžeme čakať ani viesť nekonečné diskusie, v ktorých sa každý snaží preniesť zodpovednosť na niekoho iného. Všetci musia urobiť viac, a musia to urobiť hneď,“ povedal Guterres v rozhovore pre agentúru AP. Rovnaký odkaz chce predniesť aj účastníkom konferencie COP31, ktorá sa uskutoční od 9. do 20. novembra.
Závažnosť klimatickej situácie si Guterres naplno uvedomil aj pri osobnom stretnutí s vedcami pred významným prejavom o klíme v minulom roku. Deväť rokov dovtedy opakoval, že hlavný cieľ Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 – obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím – je stále dosiahnuteľný.
Vedci mu však oznámili, že takéto tvrdenie už nie je pravdivé. V dôsledku spaľovania fosílnych palív sa totiž do atmosféry dostalo priveľa oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.
„Bol to pre mňa obrovský šok,“ povedal v rozhovore pre AP uterres, ktorý pred vstupom do politiky pracoval ako inžinier. Podľa neho sa teraz OSN snaží aspoň obmedziť rozsah, v akom svet prekročí stanovenú hranicu otepľovania.
Pocit zlyhania však podľa neho nemožno pripisovať celému svetu. „Nezlyhal svet, zlyhalo politické vedenie,“ zdôraznil Guterres pre AP. Ochrana planéty si podľa neho vyžaduje dlhodobé strategické plánovanie, ktoré v mnohých politických systémoch chýba. Časté zmeny politík navyše bránia stabilným investíciám potrebným na transformáciu ekonomiky.
Nádej mu dodáva rozmach veternej a solárnej energie, ktoré sa vďaka klesajúcim nákladom stávajú dostupnejšou alternatívou k fosílnym palivám.
Guterres zároveň upozornil, že klimatická kríza nie je jedinou hrozbou, ktorej svet čelí. Spomenul vojnu na Ukrajine a v Iráne, ako aj riziká spojené s umelou inteligenciou. Tá podľa neho prináša aj vysokú spotrebu elektriny a vody a prispieva k emisiám skleníkových plynov. Energetické otrasy spôsobené vojnami podľa neho svedčia aj o tom, že závislosť od fosílnych palív predstavuje zásadný bezpečnostný problém.
Guterres v uplynulom desaťročí opakovane varoval pred dôsledkami klimatickej zmeny spôsobenej najmä spaľovaním fosílnych palív, ako sú ropa a zemný plyn. Jeho vyjadrenia boli postupne čoraz naliehavejšie. Pred tromi rokmi napríklad vyhlásil, že nastala „éra globálneho varu“, čím poukazoval na rast teplôt a čoraz častejšie extrémne prejavy počasia.
Tentoraz však pôjde o jeho posledné veľké vystúpenie o klimatickej kríze vo funkcii šéfa OSN. Jeho druhé a zároveň posledné funkčné obdobie sa skončí na konci tohto roka.
Naliehavosť jeho posolstva podčiarkujú čoraz ničivejšie vlny horúčav, búrky, povodne a suchá. Situáciu môže ešte zhoršiť klimatický jav El Niňo, ktorý prirodzene ovplyvňuje počasie na celom svete.
„Toto je chvíľa pravdy. Už nemôžeme čakať ani viesť nekonečné diskusie, v ktorých sa každý snaží preniesť zodpovednosť na niekoho iného. Všetci musia urobiť viac, a musia to urobiť hneď,“ povedal Guterres v rozhovore pre agentúru AP. Rovnaký odkaz chce predniesť aj účastníkom konferencie COP31, ktorá sa uskutoční od 9. do 20. novembra.
Závažnosť klimatickej situácie si Guterres naplno uvedomil aj pri osobnom stretnutí s vedcami pred významným prejavom o klíme v minulom roku. Deväť rokov dovtedy opakoval, že hlavný cieľ Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 – obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím – je stále dosiahnuteľný.
Vedci mu však oznámili, že takéto tvrdenie už nie je pravdivé. V dôsledku spaľovania fosílnych palív sa totiž do atmosféry dostalo priveľa oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.
„Bol to pre mňa obrovský šok,“ povedal v rozhovore pre AP uterres, ktorý pred vstupom do politiky pracoval ako inžinier. Podľa neho sa teraz OSN snaží aspoň obmedziť rozsah, v akom svet prekročí stanovenú hranicu otepľovania.
Pocit zlyhania však podľa neho nemožno pripisovať celému svetu. „Nezlyhal svet, zlyhalo politické vedenie,“ zdôraznil Guterres pre AP. Ochrana planéty si podľa neho vyžaduje dlhodobé strategické plánovanie, ktoré v mnohých politických systémoch chýba. Časté zmeny politík navyše bránia stabilným investíciám potrebným na transformáciu ekonomiky.
Nádej mu dodáva rozmach veternej a solárnej energie, ktoré sa vďaka klesajúcim nákladom stávajú dostupnejšou alternatívou k fosílnym palivám.
Guterres zároveň upozornil, že klimatická kríza nie je jedinou hrozbou, ktorej svet čelí. Spomenul vojnu na Ukrajine a v Iráne, ako aj riziká spojené s umelou inteligenciou. Tá podľa neho prináša aj vysokú spotrebu elektriny a vody a prispieva k emisiám skleníkových plynov. Energetické otrasy spôsobené vojnami podľa neho svedčia aj o tom, že závislosť od fosílnych palív predstavuje zásadný bezpečnostný problém.