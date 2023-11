Guterres: Predĺženie prímeria v Gaze je iskierkou nádeje a ľudskosti

New York 27. novembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres privítal v pondelok predĺženie prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas o ďalšie dva dni a označil ho za "iskierku nádeje", informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"V temnote vojny je to iskierka nádeje a ľudskosti a ja pevne dúfam, že nám to umožní ešte väčšmi zintenzívniť humanitárnu pomoc pre ľudí v Gaze, ktorí tak veľmi trpia," zdôraznil Guterres.



Izrael a Hamas sa dohodli na predĺžení prímeria o dva dni, potvrdilo v pondelok katarské ministerstvo zahraničných vecí. Katar pôsobil ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Hamasom aj počas predchádzajúcich rokovaní o prímerí. Pôvodné štvordňové prímerie vstúpilo do platnosti v piatok ráno, malo teda vypršať v utorok.



Predĺženie prímeria potvrdil v pondelok aj Hamas s tým, že táto dohoda zahŕňa aj prepustenie istého počtu rukojemníkov, ktorých zajal počas útoku na Izrael 7. októbra, a prepustenie Palestínčanov z izraelských väzníc.