Guterres privítal návrat Ruska k plneniu dohody o vývoze obilia

New York 2. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres privítal návrat Ruska k dohode, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na stredajšie vyjadrenie Guterresovho hovorcu.



Guterres podľa hovorcu Stéphana Dujarrica pokračuje v spolupráci so všetkými účastníkmi na obnove a plnom dodržiavanú tejto iniciatívy. Takisto je odhodlaný odstrániť zostávajúce prekážky v oblasti vývozu ruských potravín a hnojív.



Rusko sa od stredajšieho poludnia vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny, ktorú v lete pomohlo vyjednať Turecko a Organizácia Spojených národov. Oznámil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po telefonickom rozhovore tureckého ministra obrany Hulusiho Akara so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojguom.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko súhlasilo s pokračovaním plnenia svojej úlohy stanovenej v dohode po tom, čo dostalo z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku.



Rusko pozastavilo svoju účasť na dohode o vývoze obilia z Ukrajiny počas víkendu. Ako dôvod uviedlo dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že Moskva to využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť.