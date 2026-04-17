Guterres privítal prímerie v Libanone, vyzval na jeho dodržiavanie
Izraelsko-libanonské prímerie privítal aj Irán.
Autor TASR
New York/Teherán 17. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres privítal desaťdňové prímerie dohodnuté medzi Izraelom a Libanonom, ktoré vstúpilo do platnosti v noci na piatok. Vyzval zároveň všetky strany, aby ho plne dodržiavali, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Generálny tajomník víta oznámenie desaťdňového prímeria medzi Izraelom a Libanonom a oceňuje úlohu Spojených štátov pri jeho sprostredkovaní,“ uviedol vo vyhlásení Guterresov hovorca Stephane Dujarric. Doplnil, že dúfa, že dočasné zastavenie bojov otvorí cestu rokovaniam.
Guterres v zjavnom odkaze nielen na Izrael a Libanon, ale aj militantné hnutie Hizballáh, „vyzval všetkých aktérov, aby vždy plne dodržiavali prímerie a svoje záväzky na základe medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva“.
Izraelsko-libanonské prímerie privítal aj Irán. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne ho označilo za súčasť skoršej dohody o dvojtýždňovom prímerí medzi islamskou republikou a USA, informovali tamojšie štátne médiá.
