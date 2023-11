Guterres: Protektorát OSN v Pásme Gazy nie je riešením konfliktu

New York 20. novembra (TASR) - Protektorát OSN v Pásme Gazy by nevyriešil tamojší konflikt, uviedol v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. Namiesto toho vyzval na "prechodné obdobie" zahŕňajúce arabské krajiny a Spojené štáty, ktoré by viedlo k dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Guterres povedal, že je dôležité premeniť tragédiu v Izraeli a Pásme Gazy na príležitosť – to podľa neho znamená prejsť "rozhodným a nezvratným spôsobom k riešeniu (izraelsko-palestínskeho konfliktu) v podobe dvoch štátov".



Šéf OSN načrtol, že po skončení vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas má byť "posilnená Palestínska samospráva, ktorá prevezme zodpovednosť v Pásme Gazy".



Palestínska samospráva však podľa jeho slov nemôže ísť do Gazy sprevádzaná izraelskými tankami, čo znamená, že na prechodné obdobie musí dozerať medzinárodné spoločenstvo. "Nemyslím si však, že protektorát OSN v Gaze je riešením," dodal.



Guterres vyzval na "prístup viacerých zainteresovaných strán", ktorý by považoval USA za "hlavného garanta bezpečnosti Izraela a arabské krajiny za nevyhnutné na podporu Palestínčanov".



"Všetci sa musia spojiť, aby vytvorili podmienky na prechod, ktorý umožní posilnenej Palestínskej samospráve prevziať zodpovednosť v Gaze" a odtiaľ k dvojštátnemu riešeniu, uviedol.



Generálny tajomník OSN zároveň znovu odsúdil zabíjanie civilistov, predovšetkým detí, v Gaze pri úderoch izraelskej armády, ktoré sú odvetou za útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra.