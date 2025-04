Guterres: Revolúciu v oblasti čistej energie nezastaví žiadna vláda

New York 23. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v stredu vyhlásil, že „žiadna skupina ani vláda“ už nedokáže zastaviť globálny prechod na čistú energiu. Narážal na návrat Spojených štátov k fosílnym palivám pod vedením administratívy prezidenta Donalda Trumpa. TASR o to informuje na základe správy agentúry AFP.



„Obnoviteľné zdroje sú hospodárskou príležitosťou storočia. Odporcovia a záujmy firiem z oblasti fosílnych palív môžu byť proti, ale ako sme dnes počuli, svet sa posúva ďalej plnou rýchlosťou vpred. Revolúciu v oblasti čistej energie nemôže zastaviť žiadna skupina ani vláda,“ uviedol Guterres po virtuálnom klimatickom summite organizovanom brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom s cieľom príprav na tohtoročný summit COP30 v Brazílii. Medzi účastníkmi boli čínsky prezident Si Ťin-pching, francúzsky prezidenta Emmanuel Macron, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová alebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



„Bolo to jedno z najrozmanitejších stretnutí hláv štátov zameraných výlučne na klímu za posledné obdobie. Napriek tomu som si vypočul jednotný odkaz,“ povedal Guterres. “Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, čínske úsilie v boji proti klimatickým zmenám sa nespomalí,“ vyhlásil na stretnutí čínsky prezident.