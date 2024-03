Guterres: Rezolúcia BR OSN o prímerí musí byť uvedená do praxe

New York/Ženeva 25. marca (TASR) – Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres žiadal v pondelok rýchle naplnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR) OSN o Pásme Gazy. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Bezpečnostná rada práve schválila dlho očakávanú rezolúciu o Pásme Gazy žiadajúcu okamžité prímerie a okamžité bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov," uviedol Guterres v statuse na sociálnej platforme X. "Táto rezolúcia musí byť uvedená do praxe. Ak sa tak nestane, bude to neodpustiteľné," dodal.



BR OSN v pondelok prijala prvú rezolúciu žiadajúcu okamžité prímerie v Pásme Gazy a vyjadrila hlboké znepokojenie nad tamojšou katastrofickou humanitárnou situáciou.



Rezolúcia žiada "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých zajatcov", ktorých zadržiava palestínske hnutie Hamas. Spojené štáty ako stály člen BR OSN s právom veta sa zdržali hlasovania, čím umožnili prijatie rezolúcie. Zvyšných 14 členov BR OSN hlasovalo za jej prijatie. V pondelok to s potešením prijala aj Palestínska samospráva.



"Vítame rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN. Žiadame trvalé zastavenie tejto nezákonnej vojny a okamžité stiahnutie Izraela z Pásma Gazy," vyhlásil Husajn Šajch, ktorý pôsobí ako minister pre civilné záležitosti. Palestínska samospráva čiastočne spravuje Západný breh Jordánu dlhodobo okupovaný Izraelom.



Rezolúcia je záväzná v rámci medzinárodného práva a zvyšuje neustále rastúci tlak na obe bojujúce strany – Izrael a Hamas.



Vystupňovať ho môže správa špeciálnej spravodajkyne OSN o ľudskoprávnej situácii na palestínskych územiach Francescy Albaneseovej zverejnená v pondelok. Podľa správy existujú "opodstatnené dôvody" domnievať sa, že Izrael sa počas vojny v Pásme Gazy dopustil prípadov genocídy a etnických čistiek.



"Zdrvujúca povaha a rozsah útoku Izraela na Pásmo Gazy a ničivé životné podmienky, ktoré priniesol, odhaľujú zámer fyzicky zlikvidovať Palestínčanov ako skupinu," uviedla Albaneseová.



Napriek právne záväznej povahe rezolúcie BR OSN nie je jasné, či ovplyvní rozhodnutia vedení Izraela a Hamasu.