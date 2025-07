Guterres: Rokovania cyperských lídrov boli „konštruktívne“

New York 18. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok označil stretnutie v americkom New Yorku medzi cyperskými lídrami za „konštruktívne“. Podotkol však, že stále existujú nezodpovedané otázky, napríklad v oblasti hraničných priechodov na rozdelenom ostrove. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Cyperský prezident Nikos Christodulides a vodca cyperských Turkov Ersin Tatar spoločne viedli rozhovory v sídle OSN a dosiahli prelom v súvislosti s vytvorením výboru pre mládež a tiež v troch ďalších oblastiach, uviedol Guterres. Otvorenie štyroch hraničných priechodov a využívanie solárnej energie v nárazníkovej zóne medzi oboma stranami ostrova však zostali podľa jeho slov nedoriešené. „Je veľmi dôležité čo najskôr zaviesť všetky tieto iniciatívy v prospech všetkých Cyperčanov," povedal Guterres.



Po stretnutí Tatar uviedol, že grécka strana Cypru sa usilovala o vybudovanie cesty v nárazníkovej zóne, aby sa dostala k novému priechodu, čo turecká strana považuje za neprijateľné. „Pre túto komplikáciu v nárazníkovej zóne sme nemohli oznámiť otvorenie štyroch brán,“ skonštatoval. „Som z toho veľmi rozrušený,“ zhodnotil Tatar, ktorý ponúkol Christodulidesovi aj protinávrh, no ten nebol prijatý. Vodca cyperských Turkov ale vyjadril nádej, že do septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni dôjde k posunu v tejto otázke.



„Myslím si, že krok za krokom budujeme dôveru a vytvárame podmienky na to, aby sme mohli urobiť konkrétne veci v prospech cyperského ľudu,“ povedal Guterres pred novinármi.



Štvrtkové stretnutie nasledovalo po marcovej schôdzke v Ženeve, ktorá znamenala prvý významný pokrok za posledné roky. Obe strany sa tam dohodli na súbore opatrení zameraných na budovanie dôvery vrátane otvorenia viacerých hraničných priechodov, spolupráce v oblasti solárnej energie a odstránenia nášľapných mín.



Cyprus je od invázie tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko. Zatiaľ čo sa cyperskí Gréci usilujú o federálny zväzok dvoch etnických skupín, Turci presadzujú dvojštátne riešenie a oficiálne uznanie suverenity severného Cypru.