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Guterres rokuje na Cypre o možnosti obnoviť mierové rokovania
Tie sa pred deviatimi rokmi skončili neúspechom.
Autor TASR
Nikózia 28. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v noci na utorok pricestoval na Cyprus a začal separátne rokovania s lídrami znepriatelených strán na ostrove. Cieľom je preskúmať možnosti obnovenia mierových rokovaní, ktoré sa pred deviatimi rokmi skončili neúspechom, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Generálny tajomník OSN zavítal na tento rozdelený stredomorský ostrov naposledy v roku 2010, keď túto funkciu zastával Pan Ki-mun.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X Guterres napísal, že OSN chce podporovať komunity na Cypre v úsilí nájsť trvalé a komplexné riešenie pre rozdelený ostrov. Zároveň zdôraznil, že OSN mier nemôže vnútiť, ale musia ho dosiahnuť samotní Cyperčania prostredníctvom svojich lídrov.
Guterres sa v utorok najprv stretol s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidisom. Neskôr absolvuje rokovanie s lídrom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom, ktorý bol zvolený vlani v októbri. Následne sa stretne so zástupcami občianskej spoločnosti a ďalších aktivistických skupín. Večer bude hostiť oboch lídrov na spoločnej večeri a v stredu sa uskutoční trojstranné stretnutie.
Obaja lídri komunít na Cypre sa prvýkrát stretli v decembri 2025 a za prítomnosti Guterresovej vyslankyne Márie Angely Holguínovej vyjadrili snahu o oživenie dlhodobo pozastaveného mierového procesu. Holguínová s oboma lídrami rokovala aj v pondelok pred Guterresovým príchodom.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe krajiny. Stalo sa tak v reakcii na prevrat cyperských Grékov podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova k Grécku.
V súčasnosti ho tvoria Severocyperská turecká republika, ktorú uznáva len Turecko, a medzinárodne uznávaná Cyperská republika - členská krajina EÚ, ktorá ovláda väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi.
AFP pripomenula, že Cyprus sa nepodarilo zjednotiť ani po desaťročiach rokovaní pod záštitou OSN. Posledné významné mierové rokovania sa konali v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane, skončili sa však neúspechom.
Generálny tajomník OSN zavítal na tento rozdelený stredomorský ostrov naposledy v roku 2010, keď túto funkciu zastával Pan Ki-mun.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X Guterres napísal, že OSN chce podporovať komunity na Cypre v úsilí nájsť trvalé a komplexné riešenie pre rozdelený ostrov. Zároveň zdôraznil, že OSN mier nemôže vnútiť, ale musia ho dosiahnuť samotní Cyperčania prostredníctvom svojich lídrov.
Guterres sa v utorok najprv stretol s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidisom. Neskôr absolvuje rokovanie s lídrom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom, ktorý bol zvolený vlani v októbri. Následne sa stretne so zástupcami občianskej spoločnosti a ďalších aktivistických skupín. Večer bude hostiť oboch lídrov na spoločnej večeri a v stredu sa uskutoční trojstranné stretnutie.
Obaja lídri komunít na Cypre sa prvýkrát stretli v decembri 2025 a za prítomnosti Guterresovej vyslankyne Márie Angely Holguínovej vyjadrili snahu o oživenie dlhodobo pozastaveného mierového procesu. Holguínová s oboma lídrami rokovala aj v pondelok pred Guterresovým príchodom.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe krajiny. Stalo sa tak v reakcii na prevrat cyperských Grékov podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova k Grécku.
V súčasnosti ho tvoria Severocyperská turecká republika, ktorú uznáva len Turecko, a medzinárodne uznávaná Cyperská republika - členská krajina EÚ, ktorá ovláda väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi.
AFP pripomenula, že Cyprus sa nepodarilo zjednotiť ani po desaťročiach rokovaní pod záštitou OSN. Posledné významné mierové rokovania sa konali v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane, skončili sa však neúspechom.