Guterres: Rusi absurdnú vojnu na Ukrajine nedokážu vyhrať

New York 22. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyhlásil, že je načase, aby Rusko ukončilo "absurdnú vojnu" na Ukrajine, pretože ju aj tak nemôže vyhrať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Už viac ako dva týždne je Mariupol obkľúčený ruskou armádou a neúprosne bombardovaný. Prečo? Aj keby padol, Ukrajina nemôže byť dobýjaná mesto po meste," zdôraznil generálny tajomník OSN.



Medzi Moskvou a Kyjevom prebiehajú rozhovory zamerané na ukončenie bojov, zatiaľ však neoznámili žiadny pokrok, pripomína AFP. Guterres napriek tomu verí, že diplomatické rokovania napredujú. "Táto vojna sa nedá vyhrať. Skôr či neskôr sa bude musieť presunúť z bojiska k rokovaciemu stolu," povedal Guterres.



Valné zhromaždenie OSN v stredu znovu mimoriadne zasadne v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Hlasovať bude o nezáväznej francúzskej a mexickej rezolúcii odsudzujúcej ruskú inváziu.



Začiatkom marca podporilo podobnú rezolúciu 141 zo 193 členských štátov OSN. Hlasovanie ukáže, či Rusko stratilo alebo získalo nejakú podporu. Juhoafrická republika, ktorá sa naposledy zdržala hlasovania, rozoslala návrh rezolúcie, ktorý vyzýva na ukončenie bojov, no nespomína Rusko ako agresora.