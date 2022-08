Guterres: Ruské hnojivá sa musia dostať na svetové trhy bez obmedzení

Istanbul 20. augusta (TASR) - Ruské hnojivá a poľnohospodárske produkty sa musia dostať na svetové trhy bez obmedzení. V opačnom prípade by sa mohla svetová potravinová kríza začať už budúci rok. V sobotu to vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pri dodávaní (hnojív a poľnohospodárskych produktov) na trh je dôležitá spolupráca všetkých vlád aj súkromného sektora," povedal Guterres v Spoločnom koordinačnom centre (JCC) v Istanbule.



JCC dohliada na vývoz obilia a iných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Pôsobia v ňom zástupcovia Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Dohodu o jeho vzniku sprostredkovali v júli OSN a Turecko.



"To, čo vidíme v Odese a Istanbule, je len tá viditeľnejšia časť riešenia. Ďalšou časťou je neobmedzený prístup ruských potravín a hnojív, ktoré nie sú predmetom sankcií, na svetové trhy," uviedol Guterres. Dodal, že aj napriek tomu dodávky týchto produktov "narážajú na prekážky".



Generálny tajomník OSN tiež uviedol, že "ak tento rok nebude dostatok hnojív, v roku 2023 možno nebude dosť potravín".



Guterres tento týždeň navštívil Ukrajinu, kde sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. V piatok navštívil Odesu a v sobotu sa presunul do tureckého Istanbulu.