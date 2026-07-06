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Guterres: S rýchlym vývojom umelej inteligencie nedokážeme držať krok

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Na snímke António Guterres. Foto: TASR/AP

Cieľom dvojdňového globálneho dialógu OSN o správe umelej inteligencie v Ženeve nie je vypracovať zmluvu.

Autor TASR
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Ženeva 6. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok varoval, že už nie je možné držať krok s rýchlym vývojom umelej inteligencie, keď súčasne zdôraznil potrebu globálneho zosúladenia pravidiel na zníženie potenciálnych rizík, najmä pre deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Technológia, ktorá dokáže zmeniť ekonomiky, trh práce, výsledky volieb a rovnováhu bezpečnosti sa vyvíja rýchlejšie, než dokážeme sledovať, a to sa týka aj ľudí, ktorí ju budujú,“ povedal Guterres delegátom v rámci prvého globálneho dialógu na vládnej úrovni o umelej inteligencii v Ženeve.

„Inovácie potrebujú ochranné opatrenia... Ak má byť umelá inteligencia výkonná, musí podliehať regulácii,“ skonštatoval šéf OSN.

Cieľom dvojdňového globálneho dialógu OSN o správe umelej inteligencie v Ženeve nie je vypracovať zmluvu. Ide skôr o diskusiu o stanovení pravidiel na zmiernenie potenciálnych škôd spôsobených umelou inteligenciou a zároveň využiť príležitosti, ktoré prináša.

Delegáti budú posudzovať správu nezávislého vedeckého panelu pozostávajúceho zo 40 odborníkov, ktorý podporuje OSN a ktorý predstaví svoje zistenia z prvého globálneho nezávislého posúdenia umelej inteligencie. Na budúci rok sa plánuje vypracovanie komplexnejšej správy a tiež druhé globálne stretnutie v New Yorku.
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