Guterres sa na budúci týždeň stretne v Moskve s Putinom

Moskva 22. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres sa na budúci utorok stretne v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Oznámil to v piatok hovorca Kremľa, ktorého citovala agentúra AFP.



Agentúra pripomenula, že oznámenie bolo zverejnené v 58. deň ruského vojenského ťaženia na Ukrajine, ktoré si vyžiadalo už tisíce životov, vyhnalo z domovov viac než 12 miliónov ľudí a vyvolalo v Európe najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny.



O stretnutie s Putinom v Moskve požiadal samotný generálny tajomník OSN, rovnako ako o schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Urobil tak formou listov, ktoré obom prezidentom zaslal v utorok, uviedol v stredu Guterresov hovorca Stéphane Dujarric. Táto iniciatíva by podľa neho mala naštartovať dialóg v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.



"V utorok 26. apríla pricestuje na rozhovory s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Prijme ho aj ruský prezident Vladimir Putin," povedal v piatok bez ďalších podrobností hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Zatiaľ nie je známe, či sa zrealizuje aj Guterresovo stretnutie so Zelenským v Kyjeve.



Generálny tajomník OSN vyzýval obe strany na uzavretie štvordňového prímeria počas tohtotýždňových pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Ukrajina vyjadrila ochotu boje od štvrtka do nedele prerušiť, avšak Rusko podľa nej s Guterresovým návrhom nesúhlasilo.



OSN podľa agentúry AFP doposiaľ zohráva v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine prevažne len marginálnu úlohu. K tomuto stavu čiastočne prispelo rozdelenie Bezpečnostnej rady OSN. Medzi jej stálymi členmi disponujúcimi právom veta je totiž okrem Ruska aj Čína, ktorá odmieta snahy o odsúdenie ruskej invázie.



Od začiatku ruskej agresie telefonoval Guterres so Zelenským zrejme len raz. Putin nie je so šéfom OSN v žiadnom kontakte, keďže ten označil ruskú inváziu na Ukrajinu za porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie, píše AFP.