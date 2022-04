Guterres sa na budúci týždeň v Kyjeve stretne so Zelenským a Kulebom

New York 23. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres sa budúci týždeň stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf OSN vycestuje do Kyjeva po tom, ako budúci týždeň absolvuje v Moskve stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámila to v noci na sobotu Organizácia Spojených národov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Guterres sa stretne so Zelenským a s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom vo štvrtok 28. apríla, teda dva dni po návšteve Moskvy, uvádza sa vo vyhlásení OSN. Kremeľ v piatok potvrdil, že Guterres sa s Putinom stretne v utorok.



Šéf OSN tento týždeň zaslal ukrajinskému i ruskému prezidentovi listy, v ktorých ich žiadal o osobné stretnutie, uviedol v stredu Guterresov hovorca Stéphane Dujarric. Táto iniciatíva by podľa neho mala naštartovať dialóg v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Podľa AFP Guterres k tomuto kroku pristúpil aj v snahe obnoviť iniciatívu OSN v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu 24. februára totiž Guterres udržiaval kontakt s ukrajinským prezidentom iba málo. So Zelenským telefonoval šéf OSN od začiatku konfliktu iba raz, a to 26. marca.



Putin podľa AFP neprijímal telefonáty od Guterresa a nebol s ním ani v žiadnom kontakte, keďže šéf OSN označil ruskú inváziu na Ukrajinu za porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie.