Guterres sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne

Ženeva 6. februára (TASR) — Generálny tajomník OSN António Guterres sa obáva, že pravdepodobnosť ďalšej eskalácie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by mohla svet nasmerovať k "rozsiahlejšej vojne". Uviedol to v pondelok na pôde Valného zhromaždenia OSN. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Guterres predstavil na VZ OSN svoje priority na nadchádzajúci rok, ktoré sa sústredia najmä na ruskú inváziu na Ukrajine, klimatickú krízu a extrémnu chudobu.



"Vyhliadky na mier sa stále zmenšujú. Šanca ďalšej eskalácie a krviprelievania len narastá a ja sa obávam, že svet sa rúti do veľkej vojny - a nie je to nevedomky," vyhlásil Guterres.



Generálny tajomník OSN tiež poznamenal, že vedci a bezpečnostní experti posunuli ručičku symbolických Hodín súdneho dňa (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je Zem k úplnému zničeniu, k dvanástej hodine. V súčasnosti ju od polnoci delí len 90 sekúnd, čo Guterres považuje za varovný signál.



"Rok 2023 sme začali s množstvom výziev, akým sme ešte nikdy nečelili. Musíme sa zobudiť a dať sa do práce," vyhlásil Guterres, ktorý v prejave spomenul aj ďalšie hrozby pre svetový mier, ako je napríklad izraelsko-palestínsky konflikt, situácia v Afganistane, Mjanmarsku či na Haiti.