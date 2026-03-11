< sekcia Zahraničie
Guterres sa stretne s lídrami EÚ na summite v Bruseli
Generálny tajomník OSN sa na podobných marcových zasadnutiach Európskej rady zúčastnil aj v minulosti, pripomína Politico.
Autor TASR
Brusel 11. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres sa vo štvrtok 19. marca zúčastní na pracovnom obede s lídrami Európskej únie počas summitu v Bruseli. Pre portál Politico to potvrdili dvaja diplomati EÚ, informuje TASR.
Diskusia sa pravdepodobne zameria na situáciu na Blízkom východe, kde vojna medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom narúša obchod a globálne energetické trhy. Niektoré členské krajiny zároveň vyzývajú EÚ k dôraznejšej obhajobe medzinárodného práva založeného na pravidlách.
