Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Zahraničie

Guterres sa stretne s lídrami EÚ na summite v Bruseli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Generálny tajomník OSN sa na podobných marcových zasadnutiach Európskej rady zúčastnil aj v minulosti, pripomína Politico.

Autor TASR
Brusel 11. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres sa vo štvrtok 19. marca zúčastní na pracovnom obede s lídrami Európskej únie počas summitu v Bruseli. Pre portál Politico to potvrdili dvaja diplomati EÚ, informuje TASR.

Diskusia sa pravdepodobne zameria na situáciu na Blízkom východe, kde vojna medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom narúša obchod a globálne energetické trhy. Niektoré členské krajiny zároveň vyzývajú EÚ k dôraznejšej obhajobe medzinárodného práva založeného na pravidlách.

Generálny tajomník OSN sa na podobných marcových zasadnutiach Európskej rady zúčastnil aj v minulosti, pripomína Politico.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca