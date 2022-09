Guterres:Šance na diplomatické riešenie vojny na Ukrajine sú minimálne

New York 14. septembra (TASR) - Šance na uzatvorenie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou sú v súčasnosti veľmi nízke. V stredu to uviedol generálny tajomník OSN António Guterres po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



"Bolo by naivné si myslieť, že sme blízko možnosti mierovej dohody," povedal Guterres. OSN je podľa neho stále pripravená pracovať na diplomatickom riešení konfliktu, šance na obnovenie mierových rokovaní sú však momentálne "minimálne".



OSN sa v júli spoločne s Tureckom podarilo sprostredkovať medzi Ruskom a Ukrajinou dohodu o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov, pripomína DPA.



Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali krátko po ruskej invázii na Ukrajine. Kyjev koncom marca v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do Severoatlantickej aliancie výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však od Ukrajiny žiada aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia. Od začiatku apríla sú mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom pozastavené.