Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetky nezákonné útoky na Blízkom východe a mimo neho spôsobujú obrovské utrpenie a škodu civilistom v regióne a predstavujú vážne riziko pre globálnu ekonomiku, najmä pre najzraniteľnejších ľudí,“ napísal Guterres na sieti X.
Situácia sa podľa generálneho tajomníka svetovej organizácie môže vymknúť spod kontroly. „Je načase zastaviť boje a začať seriózne diplomatické rokovania. Riziko nemôže byť väčšie,“ konštatoval.
Konflikt na Blízkom východe vypukol po tom, čo Izrael a Spojené štáty v sobotu 28. februára koordinovane zaútočili na Irán. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Do vojnového konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré v noci na pondelok 2. marca zaútočilo na Izrael. Armáda židovského štátu v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Útoky si na libanonskej strane vyžiadali viac než 200 mŕtvych.
