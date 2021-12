Šéf OSN: Solidarita s migrantmi nebola nikdy naliehavejšia

Viedeň/New York 17. decembra (TASR) - Potrebujeme účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu a viac súcitu v prístupe k migrácii. Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov (18. december) to uviedol generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. TASR o tom v piatok informovalo Informačné centrum OSN vo Viedni (UNIS).



"Počas Medzinárodného dňa migrantov oceňujeme prínos migrantov a migrantiek na celom svete, ktorí čelia mnohým problémom vrátane pandémie COVID-19," uviedol najvyšší predstaviteľ OSN, podľa ktorého sú migranti konfrontovaní s rozsiahlou stigmatizáciou, nerovnosťami, xenofóbiou a rasizmom.



"Ženy a dievčatá migrantky čelia zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia a majú menej možností vyhľadať podporu. V dôsledku uzavretých hraníc mnohí migranti a migrantky uviazli bez príjmu alebo strechy nad hlavou, nemajú možnosť vrátiť sa domov a sú odlúčení od svojich rodín," povedal Guterres.



Podľa neho sú migranti "obohatením pre každú spoločnosť" na celom svete a solidarita s nimi nebola nikdy naliehavejšia.



"Potrebujeme účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu a viac súcitu v prístupe k migrácii. To znamená vniesť viac ľudskosti do spravovania hraníc, plne dodržiavať ľudské práva a humanitárne potreby všetkých a zabezpečiť, aby boli migranti a migrantky zahrnutí do národných plánov očkovania proti covidu," uviedol António Guterres.



Šéf OSN pripomenul, že na budúcoročnom medzinárodnom fóre o migrácii sa bude vyhodnocovať pokrok dosiahnutý pri implementácii Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Podľa neho je to príležitosť pokročiť v úsilí zabezpečiť plné začlenenie migrantov pri budovaní odolnejších, spravodlivejších a udržateľnejších spoločností.