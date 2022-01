A. Guterres: Nemalo by dôjsť k žiadnej vojenskej intervencii

New York 22. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu by bola v rozpore s medzinárodným právom, a vyjadril presvedčenie, že k nej nedôjde. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nemalo by dôjsť k žiadnej vojenskej intervencii. V tejto súvislosti si myslím, že diplomacia je jediný spôsob riešenia problémov," povedal Guterres novinárom. "Som presvedčený, že sa to nestane, a pevne dúfam, že mám pravdu," dodal.



Guterres sa nechcel vyjadriť k rokovaniam medzi diplomatmi USA a Ruska, ktorí sa snažia o deeskaláciu konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Dodal, že OSN súčasťou rokovaní nebola.



Zároveň však uviedol, že OSN je "neustále k dispozícii", aby pomohla sprostredkovať zníženie napätia.



"Akákoľvek invázia jednej krajiny do inej krajiny je proti medzinárodnému právu," poznamenal Guterres.