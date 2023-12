Guterres: Svet ešte nie je pripravený na možnú ďalšiu pandémiu

Ženeva 27. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres zastáva názor, že svet ešte nie je pripravený na možnú novú pandémiu. Vyhlásil to v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa pripravenosti na epidémie, ktorý pripadá na 27. decembra, informovala agentúra DPA.



Podľa Guterresa na základe poučenia z pandémie vyvolanej chorobu COVID-19 je nutné zbaviť sa prístupu, keď bohaté krajiny hromadia a kontrolujú zásoby zdravotníckeho materiálu pre prípad pandémie. Guterres je presvedčený o tom, že treba zabezpečiť, aby "každý mal prístup k diagnostike, liečbe a vakcínam".



Na podnet predsedu Európskej rady Charla Michela prebiehajú na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) rokovania o o globálnej zmluve s cieľom zlepšiť reguláciu a pripraviť sa na budúce pandémie.



Zmluva má byť prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré je naplánované na 27. mája až 1. júna 2024.



Návrh zmluvy má nateraz 30 strán a okrem iného upravuje, ako rýchlo sa majú zdieľať informácie o nových patogénoch, kto vyrába vakcíny a lieky a kde a ako sa distribuujú.



Aj keby bola zmluva prijatá na zasadnutí WHO, platnosť by nadobudla len za predpokladu, že ju ratifikuje dostatočný počet krajín, pričom následne by platila len v týchto krajinách.



Obsah dokumentu vyvoláva spory: napr. bohaté krajiny kritizujú skutočnosť, že by museli zverejňovať podrobnosti o financovaní výskumu a že farmaceutické spoločnosti by museli byť v rámci cenovej politiky transparentné.



V návrhu sa tiež stanovuje, že v prípade novej pandémie sa výrobcovia vzdajú práva duševného vlastníctva na farmaceutické výrobky a odovzdajú časť svojej produkcie WHO na distribúciu.



O tejto dohode sa vo svojom koncoročnom posolstve zmienil aj generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pričom apeloval, že svet sa musí zodpovedne pripraviť na budúce pandémie podobné tej covidovej. Dodal, že jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je aj prijatie "bezprecedentnej" dohody s cieľom odstrániť rozdiely v pripravenosti na ďalšiu pandémiu.



"Rok 2023 ukázal, čo sa dá dosiahnuť, ak budeme spolupracovať na dostupnosti zdravia pre všetkých. Boli schválené nové vakcíny, eliminovali sa smrteľné choroby a za skončené boli vyhlásené celosvetové mimoriadne zdravotné situácie," bilancoval šéf WHO.



Pripomenul, že tento rok tiež ukázal, čo je ohrozené, keď snahu o zlepšenie stavu verejného zdravia ohrozujú konflikty, chudoba a nerovnosť.



Agentúra AFP pripomenula, že najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s pandémiou COVID-19 bol Tedrosom zrušený v máji, pretože podľa odborníkov je táto choroba už dostatočne pod kontrolou.



WHO v máji 2023 zrušila podobnú výstrahu aj v prípade tzv. opičích kiahní. Okrem toho WHO schválila nové vakcíny proti malárii, horúčke dengue a meningitíde. Ako pripomenul šéf WHO, Azerbajdžan, Belize a Tadžikistan boli vyhlásené za krajiny bez výskytu malárie.